Следующий год может принести крупнейшую гуманитарную катастрофу со времен Второй мировой

2017-12-31 09:49 | www.apa.az | 7

2018 год может стать временем, когда произойдет самый большой гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны.

Как передает АПА со ссылкой на The Telegraph, с таким предостережением выступил секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт.

Прежде всего речь идет о голоде и конфликтах в Йемене, Южном Судане и Бирме.

Так, в 2017 году от голода страдало более 20 млн человек, но следующий рискует стать еще хуже.

В Британии, в частности, намерены увеличить финансирование гуманитарных программ. В этом году помощь получали в Нигерии, Сомали и острова Карибского бассейна.