Подготовлено расписание профилактических работ в эфирном пространстве Азербайджана

2017-12-31 10:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Подготовлено предварительное расписание комплексных профилактических работ в эфирном пространстве Азербайджана на 2018 год, сказал Trend источник на рынке телерадиовещания страны.

По словам собеседника агентства, расписание в настоящее время находится на этапе согласования с телерадиокомпаниями страны.

"В будущем году предусмотрено проведение трех комплексных профилактик, которые согласно расписанию пройдут в феврале, июне и в декабре. Ряд компаний уже утвердили представленный им вариант расписания", - сказал источник.

После того как расписание будет согласовано с телерадиокомпаниями, оно будет представлено на утверждение в министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Комплексная профилактика в 2017 году была проведена два раза - шестого февраля и 16 октября.

Профилактические работы делятся на две категории: комплексные и обычные.