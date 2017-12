В Азербайджане ажиотаж в салонах красоты для собак – ВИДЕО

2017-12-31 10:00 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане выстроились очереди в салоны красоты для собак. Владельцы даже короткошерстных четвероногих хотят, чтобы их питомцы встретили Новый год прихорошенными, передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «МИР 24».

У собачьих парикмахеров прибавилось работы – в их расписании нет свободных мест на несколько дней вперед.

«Регулярно расчесывать надо даже короткошерстных, как, например, эта собака», – советует грумер Вера Сютягина.

Клиенты породы ши-тцу приходят в салон чаще других. Длинную шерсть Диди привели в порядок всего за 15 минут. К новому году хозяйка выбрала для нее простую прическу – хвостик. Дополняет образ брошь.

Чтобы подготовить любимицу к новому году, Ширин оставила все дела. Но не жалеет. Скоро дом Ширин будет полон гостей – все ее друзья хотят отметить праздник в компании живого символа года.

