Колебание курса доллара в Узбекистане было в меньшем диапазоне по сравнению с евро

2017-12-31 10:24 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Официальный курс доллара в декабре 2017 года вырос на 24,19 сума (0,3 процента) и составил на конец месяца 8120,07 сума, евро снизился на 30,61 сума (0,32 процента) до 9624,72 сума. Об этом Trend сообщили в департаменте валютного регулирования и контроля Центрального банка Узбекистана.

С момента девальвации национальной валюты 5 сентября 2017 года, проведенной в рамках либерализации валютного рынка, официальный курс доллара увеличился на 20,07 сума или 0,25 процента, евро – уменьшился на 20,76 сума или 22 процента.

Официальный курс иностранных валют ЦБ устанавливает раз в неделю, каждый вторник. Наименьший курс доллара с 5 сентября 2017 года был установлен на отметке 8052,08 сума (10 октября), наивысший - 8120,07 сума (26декабря), евро – соответственно 9718,65 сума (12 сентября) и 9381,12 сума (31 октября).

Колебания официального курса доллара с 5 сентября по 26 декабря текущего года проходили в меньшем ценовом диапазоне по сравнению с евро, отметили в ЦБ.

Напомним, что 5 сентября 2017 года, когда была введена конвертация иностранной валюты по текущим операциям, ЦБ почти в два раза девальвировал курс национальной валюты.