На 2018 год предрекли худший кризис с 1945 года

2017-12-31 10:40 | www.oxu.az | 6

В новом году может произойти худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Telegraph, об этом заявила государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.

В марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.

Но, по мнению Пенни Мордаунт, самые тяжелые времена еще впереди. «Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным», — отметила она.

На преодоление последствий кризиса Великобритания решила выделить в фонд ООН дополнительные 21 миллион долларов. Эти средства должны пойти на обеспечение питьевой водой и продуктами питания нуждающихся.

С.Б.

