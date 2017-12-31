В известном районе Токио произошел пожар

2017-12-31 10:50 | www.trend.az | 6

Возгорание произошло в четырехэтажном здании в одном из самых известных районов Токио Сибуя в воскресенье, пожарным удалось вывести двух находившихся в здании человек, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию Nippon Television Network,.



Звонок в противопожарную службу японской столицы поступил примерно в 13.30 по местному времени, загорелся дом на одной из центральных улиц района Сибуя, который знаменит своими бутиками модной одежды, музыкальными магазинами и ночными клубами, культурным центром Бункамура и памятником собаке Хатико.

По предварительным данным, огонь охватил площадь около 90 квадратных метров со второго по четвертый этажи. К месту происшествия прибыли 25 пожарных расчетов. Два человека, которые находились в здании в момент возгорания, спасены. Об их состоянии не сообщается. Телеканал лишь уточняет, что они находятся в сознании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.