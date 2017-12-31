Американец получил в подарок самурайский меч и зарубил им подругу

2017-12-31 11:20 | www.oxu.az | 6

В американском штате Техас 45-летний мужчина почти напрочь отрубил голову своей подруге самурайским мечом, который получил в подарок на День благодарения, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что жертве было 36 лет. На месте происшествия преступника застали его родственники. По словам одной из родственниц, у преступника ранее наблюдались проблемы с психикой.

В настоящее время он ожидает суда. Ему отказано в праве ожидать судебного решения на свободе под залог.

C.Б.

