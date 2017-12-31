Новогоднее поздравление от Oxu.Az

2017-12-31 11:45 | www.oxu.az | 6
Редакция Oxu.Az поздравляет всех читателей с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!
Пусть 2018-й год станет для вас годом успеха и процветания. Желаем вам достичь новых вершин, сохраняя разумный баланс между работой и личной жизнью.
Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
Пусть в новом году вас обходят стороной невзгоды и неудачи, а на жизненном пути встречаются только положительные люди и верные друзья.
А мы постараемся чаще радовать вас хорошими новостями!