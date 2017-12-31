Воробей сорвал рейс в США

2017-12-31 12:56 | www.oxu.az | 5

Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт из-за обнаруженного в кабине пилота воробья.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал FOX5.

Птицу на борту авиалайнера, который должен был вылететь из Детройта в Атланту, заметили еще в аэропорту. Однако членам экипажа не удалось ее найти и поймать. В результате было решено поднять судно в воздух, однако спустя некоторое время воробья снова обнаружили в кабине пилота, и капитан принял решение вернуться в Детройт, чтобы не подвергать пассажиров риску.

Уже в аэропорту, после того как из самолета высадили всех пассажиров, птицу все-таки поймали и отпустили на волю.

С.Б.

