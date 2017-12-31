Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Узбекистана

2017-12-31 12:53 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым, говорится в сообщении туркменского правительства.

Главы государств обсудили актуальные направления двусторонних отношений, « в основу которых заложены нерушимые узы дружбы и добрососедства, принципы равноправного взаимовыгодного сотрудничества.»

Президенты высказались за дальнейшее наращивание эффективного взаимодействия в торгово-экономической сфере.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

«При этом была отмечена схожесть подходов двух стран по всем рассмотренным вопросам», - сказано в информации.

В данной связи подчёркивалась неизменная приверженность двух государств согласованному взаимодействию и обоюдной поддержке в рамках авторитетных международных организаций, в том числе ООН, СНГ и других.