ВС Армении в течение 2017 года свыше 40 тыс. раз нарушили режим прекращения огня

2017-12-31 13:08 | www.apa.az | 7

В течение 2017 года армянская армия нарушила режим прекращения огня 40 тыс. 732 раза. Как передает АПА со ссылкой на данные Минобороны, в ходе нарушения режима прекращения огня армянская армия применяла минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперовские винтовки, гаубицы Д-30 и Д-44.

Армянская армия также неоднократно высылала диверсионные группы, проникновение которых была пресечена азербайджанскими военнослужащими.

В физулинско-ходжавендском направлении противник вывел на передовую линию зенитно-ракетный комплекс «ОСА» для контроля воздушного пространства. Предпринятыми действиями были уничтожены зенитно-ракетный комплекс «ОСА» и заправочная машина с личным составом.

В 2017 году был захвачен член армянской диверсионной группы Завер Карапетян. В течение года было уничтожено 6 беспилотников ВС Армении.

В результате обстрела села Алханлы Физулинского района со стороны армянской армии погибли Сахиба Аллахвердиева (1966 г.р.) и Захра Гулиева (2016 г.р.)

В ходе нарушения режима прекращения огня в течение года также погибли несколько азербайджанских военнослужащих.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.