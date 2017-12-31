Иран охватили массовые протесты: Есть жертвы

2017-12-31 13:16 | www.oxu.az | 5

В иранском городе Доруд, расположенном в западной провинции Лурестан, в ходе столкновений с полицией погибли два манифестанта, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Демонстрации, участники которых протестовали против дороговизны жизни, начались три дня назад в Мешхеде, но быстро распространились по всему Ирану. К экономическим требованиям быстро добавились и политические.

Манифестанты заявляют, что средства, передаваемые шиитским боевикам по всему Ближнему Востоку, должны идти на повышение уровня жизни иранцев. Десятки человек арестованы, пять манифестантов погибли.

Министр внутренних дел Ирана Абдолрахман Рахмани Фазли в эфире государственного телевидения предупредил участников оппозиционных манифестаций, что против них будут приняты жесткие меры.

«Нарушителям закона и порядка, вандалам, уничтожающим общественное имущество, придется ответить за свои действия по всей строгости. Мы дадим отпор тем, кто распространяет насилие, страх и террор», - заявил министр, призвав общественность к бдительности.

С.Б.

