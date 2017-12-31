Южная Корея задержала еще одно судно по подозрению в поставках нефти КНДР

2017-12-31 14:04 | www.trend.az | 6

Власти Южной Кореи перехватили и обыскали судно под флагом Панамы по подозрению в провозе и продаже нефти КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.



По данным агентства Ренхап, ссылающегося на источники в правительственных кругах, судно "КОТИ" пришвартовано в порту Пхёнтхэк-Танджин в южнокорейской провинции Кёнгидо. Большая часть экипажа корабля — граждане Китая и Мьянмы.

Решение о запрете выхода судна из порта было принято властями Южной Кореи еще 21 декабря, однако известно об этом стало лишь сегодня. Это уже второй за месяц случай, когда южнокорейское правительство задерживает судно под флагом иностранного государства по подозрению в поставках нефти КНДР.



Ранее стало известно, что власти Южной Кореи перехватили и обыскали судно под флагом Гонконга "Lighthouse Winmore", которое 19 октября доставило 600 тонн переработанной нефти на северокорейское судно. После этого гонконгское судно зашло в южнокорейский порт Йосу, где его 24 ноября задержали и обыскали сотрудники таможенной службы Южной Кореи.