В Берлине в Новый год появятся "зоны безопасности" для женщин

2017-12-31 14:07 | www.trend.az | 6

Во время мероприятий по случаю празднования Нового года в Берлине площадь у Бранденбургских ворот впервые оборудуют "зонами безопасности" для женщин, передает РИА Новости со ссылкой на Der Tagesspiegel.



Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний.

Новые меры безопасности приняты для того, чтобы избежать повторения событий двухгодичной давности, когда в канун нового 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран напали на женщин в Кельне и других городах Германии.