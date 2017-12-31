Продолжаются поиски пропавших альпинистов

2017-12-31 14:33 | www.apa.az | 7

Продолжаются начатые 27 декабря поиски троих членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде.

Об этом АПА сообщили в Оперативном штабе по поиску пропавших альпинистов.

Отмечается, что поиски, организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям, ведутся в высокогорной местности при сложных метеорологических условиях.

В поисковой операции задействованы вертолет «Ми-17» Авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, а также специально обученные собаки. Кроме того, в поисках участвуют сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, оснащенные специальным оборудованием специалисты Азербайджанского национального агентства по разминированию территории Азербайджана, а также группа добровольцев, сформированная из профессиональных альпинистов.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.