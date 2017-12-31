Чешский посол покидает Азербайджан

2017-12-31 14:57 | www.oxu.az | 7

Чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька вскоре должен переехать в Москву.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило в воскресенье информационное агентство CTK.

В информации отмечается, что первый чехословацкий космонавт, Герой СССР и ЧССР Владимир Ремек покидает пост посла Чехии в России. Он занимал этот пост в течение последних четырех лет. Его возможным приемником называют посла Чехии в Азербайджане Витезслава Пивоньку.

Витезслав Пивонька с 2014 года возглавляет посольство Чехии в Азербайджане.

С.Б.

