Танковые бои в Сирии – ВИДЕО

2017-12-31 15:13 | www.oxu.az | 7

В сети появилось видео, на котором запечатлены бои сирийских правительственных войск против боевиков в восточных районах Дамаска.

Как передает Oxu.Az, ролик в воскресенье, 31 декабря, публикует Al Masdar News.

Как видно на кадрах, в бою принимает участие и тяжелая бронетехника, в том числе танки.

По данным Al Masdar News, столкновения с боевиками в Дамаске продолжаются на протяжении двух дней с пятницы, 29 декабря, когда исламистская группировка «Ахрар аш-Шам» и группировка «Тахрир аш-Шам», созданная на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России), начали совместное наступление на позиции правительственных сил в восточных районах сирийской столицы. Отмечается, что боевики планировали захватить удерживаемый сирийской армией объект, где базируется военная техника.

В результате правительственным войскам при поддержке артиллерии и авиации удалось остановить наступление боевиков. Однако, как отмечает AMN, бои вокруг базы все еще продолжаются.

C.Б.

