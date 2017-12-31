Поддержка предпринимательства в Азербайджане продолжится и в 2018 г - замминистра

2017-12-31 15:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Меры по развитию предпринимательства в Азербайджане будут продолжены и в следующем году, сказал Trend заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

“В 2018 году мы продолжим работу по поддержке бизнеса с целью увеличения числа предпринимателей в стране”, - сказал замминистра.

Подводя итоги уходящего года, замминистра отметил, что в 2017 году в Азербайджане были проведены широкомасштабные экономические реформы, в особенности в сфере развития предпринимательства и улучшения бизнес-среды.

“Данные реформы и принятые руководством страны решения привели к увеличению доли частного сектора в ВВП до 80 с лишним процентов. Проведенные мероприятия, в частности упрощение процесса лицензирования, продление срока приостановки проверок бизнеса, работы по поощрению инвестиций и стимулированию экспорта привели к развитию в стране предпринимательства. Как результат, в настоящее время число зарегистрированных в стране субъектов предпринимательство превысило 880 тысяч, а доля частного сектора в занятости составила свыше 75 процентов”, - сказал Мамедов, добавив, что эти статистические данные являются показателем большого внимания, уделяемого развитию бизнеса, в особенности МСП в Азербайджане.

Как ранее сообщало министерство экономики, в Азербайджане предприниматели получили 212 документов поощрения инвестиций на сумму 1,8 миллиарда манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 31 октября 2017 года и внесении изменений в указ Президента о применении закона "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 20 октября 2015 года и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 26 октября 2015 года.