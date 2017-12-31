Погибли сестра и племянники азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы

2017-12-31 15:54 | www.apa.az | 5

Сегодня в азербайджанском городе Зататала обнаружены тела женщины и двух малолетних детей. Как передает АПА, происшествие зарегистрировано на улице Тагиев, дом 2, квартира № 14.

Здесь были обнаружены тела Нураны Сабир гызы Мухтарлы, ее малолетнего ребенка и племянницы женщины. По имеющейся информации в доме находился еще один ребенок, который жив.

Пока неизвестны причины смерти. По факту начато расследование. Тела направлены на экспертизу.

Отметим, что погибшие Н.Мухтары и двое малолетних детей приходились сестрой и племянниками азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы.