Сестра Афгана Мухтарлы найдена мертвой

2017-12-31 15:55 | www.oxu.az | 6

В Загатале в доме по адресу улица Гаджи Зейналабдина Тагиева дом 2, квартира 14, найдены тела женщины и двоих детей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, жительница села Ашагы Тала Мухтарлы Нурана Сабир гызы, снимавшая квартиру по адресу, ее малолетний ребенок, также ребенок его брата Рамазана погибли от отравления угарным газом.

Во время инцидента в квартире был еще один ребенок, он остался жив.

По факту в Загатальской районной прокуратуре ведется следствие. Тела умерших отправлены на экспертизу, которая поможет установить точную причину их смертей.

Отметим, что Нурана Мухтарлы была сестрой журналиста Афгана Мухтарлы.

С.Б.

