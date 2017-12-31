Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день Нового года

2017-12-31 15:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 1 января ожидается преимущественно облачность, в течение дня местами дожди, в некоторых местах утром слабый туман, сообщили в воскресенье Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов страны.

Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-западным. Температура воздуха в Баку ночью 5-7, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 80-90 процентов.