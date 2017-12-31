Парламент Ирана проведет чрезвычайное заседание из-за протестов

2017-12-31 17:32 | www.trend.az | 5

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведёт чрезвычайное заседание в понедельник для рассмотрения недавних инцидентов в стране, передает агентство IRNA.

"В связи с недавними событиями в некоторых иранских городах заседание состоится во второй половине дня с участием соответствующих должностных лиц",- сказал заместитель председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Камал Дехган Фирузабади.



"Должностные лица должны обсудить пути предотвращения подобных инцидентов",- добавил депутат.



За последние 3 дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.