В Иране из-за протестов заблокирован доступ к Telegram и Instagram

2017-12-31 18:18 | www.apa.az | 7

Иранские власти временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram на фоне антиправительственных протестов.

Как передает АПА, об этом сообщает иранский государственный телеканал IRIB.

По его данным, "на самом высоком уровне было принято решение ограничить доступ к Telegram и Instagram. По мнению властей, указал телеканал, это позволит "поддержать порядок" в республике.

Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. Как он написал в своем Twitter, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.