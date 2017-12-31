В Стамбуле задержаны 20 членов ИГИЛ

2017-12-31 18:44 | www.oxu.az | 5
В Стамбуле по подозрению в причатсности к террористической группировке ИГИЛ задержаны не менее 20 человек, включая 15 иностранных граждан.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении полиции Стамбула, распространенном в воскресенье.
Силы безопасности провели рейды в трех районах города после того, как получили сигнал о связях подозреваемых с лидерами «Исламского государства» в Сирии и Ираке.
В сообщении отмечается, что подозреваемые планировали совершить нападения во время празднования Нового года в Стамбуле.