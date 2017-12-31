При перестрелке в Колорадо пострадали несколько полицейских

2017-12-31 20:16 | www.trend.az | 6

Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо, сообщает офис шерифа, передает RT.

«В 5:13 утра полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. Во время следственных мероприятий произошла стрельба, ряд полицейских были ранены», - говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что информации о состоянии полицейских и о возможных пострадавших гражданских лицах пока нет.