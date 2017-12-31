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В Нефтчале молодая семья попала в ДТП, есть погибший

2017-12-31 20:46 | www.apa.az | 6

 

В селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как передает миль-муганское бюро АПА, автомобиль марки "Приора", управляемый жителем села Ашагы Сурра Сирусом Хаялом Агагусейн оглу 1991 г.р., столкнулся с автомобилем марки  Mercedes. 

В результате аварии водитель "Приоры" с супругой Керимовой Нураной Вахид гызы 1996 г.р. помещены в Сальянсую райбольницу с различными травмами. 

Несмотря на усилия врачей спасти Сируса не удалось. 

По факту ведется расследование. 

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