В Нефтчале молодая семья попала в ДТП, есть погибший

2017-12-31 20:46 | www.apa.az | 6

В селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает миль-муганское бюро АПА, автомобиль марки "Приора", управляемый жителем села Ашагы Сурра Сирусом Хаялом Агагусейн оглу 1991 г.р., столкнулся с автомобилем марки Mercedes.

В результате аварии водитель "Приоры" с супругой Керимовой Нураной Вахид гызы 1996 г.р. помещены в Сальянсую райбольницу с различными травмами.

Несмотря на усилия врачей спасти Сируса не удалось.

По факту ведется расследование.