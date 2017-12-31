При стрельбе в Колорадо один человек убит, семеро ранены (Обновлено)

2017-12-31 21:18 | www.trend.az | 5

21:18 (GMT+4) Один страж порядка убит 31 декабря при стрельбе в южном пригороде американского Денвера (штат Колорадо), пятеро помощников шерифа и двое местных жителей ранены, передает ТАСС со ссылкой на Twitter управления шерифа округа Дуглас.

Злоумышленник, по данным властей, мертв.

20:16 (GMT+4) Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо, сообщает офис шерифа, передает RT.

«В 5:13 утра полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. Во время следственных мероприятий произошла стрельба, ряд полицейских были ранены», - говорится в сообщении в Twitter.