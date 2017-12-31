В зоне поиска альпинистов ухудшились метеорологические условия

2017-12-31 21:29 | www.apa.az | 10

Продолжаются начатые 27 декабря поиски троих членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, поиски ведутся в высокогорной местности при сложных метеорологических условиях.

Axtarışlar yüksək dağlıq ərazidə mürəkkəb meteoroloji şəraitdə aparılır. С сегодняшнего дня погодные условия ухудшились. В зоне поиска наблюдается снежная и ветреная погода. Прогнозируется дальнейшее ухудшение походных условий. Несмотря на это, поисково-спасательные меры будут осуществляться беспрерывно.

В поисковой операции задействованы вертолет «Ми-17» Авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, а также специально обученные собаки. Кроме того, в поисках участвуют сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, оснащенные специальным оборудованием специалисты Азербайджанского национального агентства по разминированию территории Азербайджана, а также группа добровольцев, сформированная из профессиональных альпинистов.

Отметим, что сообщения о ходе поисковой работы периодически публикуются на официальном информационном портале МЧС (fhn.gov.az).

МЧС с сожалением отмечает, что несмотря на периодическое освещение хода поисковой операции, некоторые сайты публикуют недостоверную информацию.

Оперативный штаб информирует, что первая информация о потере связи с альпинистами поступила на горячую линию 112 МЧС вечером 26 декабря. На следующий день 27 декабря были начата поисково-спасательная операция. К операции привлечены профессиональные спасатели, обладающие опытом проведения спасательной операции в сложных условиях.

МЧС, обращаясь к СМИ, представителям общественности, пользователям соцсетей, призывает не использовать непроверенную , неофициальную информацию, особенно о деятельности министерства и указанными событиями, с чуткостью относиться к подобным сообщениям.