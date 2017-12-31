Роухани назвал участие в протестах конституционным правом иранцев

2017-12-31 22:10 | www.trend.az | 5

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что участие в протестах является конституционным правом иранцев, но подчеркнул, что "критика отличается от насилия", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

"Протесты, критика – конституционные права людей… Критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности", — цитирует телеканал президента страны.

В четверг в иранском Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.