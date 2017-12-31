Роухани назвал участие в протестах конституционным правом иранцев

2017-12-31 22:40 | www.apa.az | 4

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что участие в протестах является конституционным правом иранцев, но подчеркнул, что "критика отличается от насилия". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV.

"Протесты, критика – конституционные права людей… Критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности", — цитирует телеканал президента страны.



В четверг в иранском Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.



Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Как заявил в воскресенье мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи (Mohammad Ali Najafi), в ходе протестных акций был нанесен незначительный ущерб муниципальной собственности, движение в некоторых частях города было затруднено. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".



РИА Новости https://ria.ru/world/20171231/1512046634.html