Палестина отозвала своего посла из США

2017-12-31 22:44 | www.oxu.az | 7

Министр иностранных дел в правительстве Махмуда Аббаса Рияд аль-Малики принял решение отозвать из Вашингтона посла Хусама Замлата, передает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

Палестинские СМИ сообщают, что Замлат вернется в автономию для консультаций.

Официальная Рамалла не комментирует это решение главы МИДа.

Вместе с тем, дипломатические отношения между Рамаллой и Белым домом были заморожены после того, как Дональд Трамп выступил с декларацией о признании Иерусалима столицей Израиля.

С.Б.

