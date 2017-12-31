Трамп: Протесты в Иране направлены против поддержки терроризма

2017-12-31 23:20 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США внимательно следят за протестами в Иране, а также вновь обвинил руководство страны в поддержке терроризма — по его словам, именно эта поддержка и стала причиной протестов.

"Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за протестами — ред.) на предмет нарушения прав человека!". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом написал Трамп в Twitter.



США обвиняют Иран в поддержке терроризма, включая шиитское движение "Хезболлах", которое США внесли в список террористических организаций.

Ранее в Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и порчу государственной собственности.



Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, добавив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".