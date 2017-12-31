МЧС: В зоне поиска ухудшились погодные условия

2017-12-31 23:04 | www.oxu.az | 4

Продолжаются начатые 27 декабря поиски троих членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, поиски ведутся в высокогорной местности при сложных метеорологических условиях.

С сегодняшнего дня погодные условия ухудшились. В зоне поиска наблюдается снежная и ветреная погода. Прогнозируется дальнейшее ухудшение походных условий. Несмотря на это, поисково-спасательные меры будут осуществляться беспрерывно.

В поисковой операции задействованы вертолет «Ми-17» Авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, а также специально обученные собаки. Кроме того, в поисках участвуют сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, оснащенные специальным оборудованием специалисты Азербайджанского национального агентства по разминированию территории Азербайджана, а также группа добровольцев, сформированная из профессиональных альпинистов.

МЧС с сожалением отмечает, что несмотря на периодическое освещение хода поисковой операции, некоторые сайты публикуют недостоверную информацию.

С.Б.

