WhatsApp возобновил свою работу – ОБНОВЛЕНО

2017-12-31 23:49 | www.oxu.az | 5

Система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp восстановила деятельность.

Как сообщает Oxu.Az, в настоящее время пользователи могут воспользоваться услугами мгновенного обмена сообщениями, в том числе отправлять сообщения.

23:35

Пользователи мессенджера WhatsApp в разных странах мира жалуются на недоступность сервиса.

Как передает Oxu.Az, при попытке соединиться с сервером мобильное приложение выводит надпись «Подключение», однако соединения не происходит, сообщают пользователи.

О причинах сбоя пока ничего не известно. Проблемы с соединением начались после 23:00 по бакинскому времени.

Некоторым пользователям удается подключиться, однако на это уходит значительно больше времени, чем обычно.

С.Б.

