Генсек ООН в канун Нового года призвал мир к единству

2017-12-31 23:28 | www.trend.az | 4

Генсек ООН Антониу Гутерреш в канун Нового года обратился с предостережением к мировому сообществу, передает РИА Новости со ссылкой на видеосообщение опубликованное на YouTube-канале организации.

Прежде всего генеральный секретарь поздравил всех с праздником и подвел итоги 2017 года. "Когда я вступил в должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира, — отметил Гутерреш. — К сожалению, мир пошел в обратном направлении".

По его словам, конфликты углубились, появились новые опасности, а возможность ядерной конфронтации заставляет вспомнить о временах холодной войны. "Мы стали свидетелями ужасающих нарушений прав человека. Усиливаются национализм и ксенофобия", — подчеркнул Гутерреш.