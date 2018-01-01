Президент: "Армения безоговорочно присоединилась к переговорам, несмотря на то, что выдвигала условия"

2018-01-01 01:12 | www.apa.az | 7

"Армения безоговорочно присоединилась к переговорам, несмотря на то, что выдвигала условия. Ни одно условие, выдвинутое Арменией после апрельского поражения, не было принято Азербайджаном. Переговоры были безоговорочно возобновлены".

Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев заявил в поздравительной речи азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства отметил, что основной задачей внешней политики является справедливое урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта: "Хотя результатов в этом направлении нет, считаю, что в 2017 году наши позиции еще более упрочились. Прежде всего, должен отметить, что мировая общественность не признала надуманный «референдум», проведенный сепаратистским режимом. Ни соседние страны, ни Европейский Союз, ни одна другая страна не признали этот надуманный «референдум», продемонстрировав таким образом, что весь мир считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. И это естественно, потому что Нагорный Карабахявляется нашей исконной исторической землей. Азербайджанский народ веками жил, творил, строил на этих землях. Просто коварные соседи уничтожили наши исторические, религиозные памятники, и эти земли уже много лет находятся под оккупацией".

По словам президента, второй важный вопрос заключается в том, что Армения безоговорочно присоединилась к переговорам, несмотря на то, что выдвигала условия: "Ни одно условие, выдвинутое Арменией после апрельского поражения, не было принято Азербайджаном. Переговоры были безоговорочно возобновлены. Надеюсь, что в результате переговоров мы можем добиться решения этого вопроса. Конечно, мощный экономический и военный потенциал еще более укрепляет нашу позицию на переговорах. После апрельского поражения Армения все еще не смогла прийти в себя. Считаю, что это поражение должно послужить им хорошим уроком, еще раз показать всему миру, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией".

"После нашей апрельской победы на находившихся в свое время под оккупацией землях Агдеринского, Джебраильского, Физулинского районов развевается азербайджанский флаг. Настанет день, когда наш флаг будет развеваться на всех землях, которые сегодня все еще остаются под оккупацией, в том числе в Шуше. Основание говорить это дает непоколебимая воля азербайджанского народа, политика руководства Азербайджана.

В этом году после долгого перерыва в село Джоджуг Мерджанлы вернулась жизнь. Развитие Джоджуг Мерджанлы – символ нашего несгибаемого духа. На протяжении многих лет жители этого села проживали в других местах. Но после того, как Азербайджанское государство возвело там поселок, они вернулись на родные земли. Восстановление Джоджуг Мерджанлы – источник нашей гордости. Сегодня там возведен прекрасный поселок, состоящий из 150 домов, построены школа, медицинский пункт, детский сад и мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети, разрушенной нашими соседями-варварами.

Должен отметить, что в этом году в решении проблем вынужденных переселенцев произошло еще одно очень важное, могу сказать, историческое событие. В находившемся в свое время под оккупацией поселке Шихарх открылся городок, построенный для 1170 семей. Это важное событие, с одной стороны, свидетельствует о том, что проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. С другой стороны, оно показывает, что на освобожденных от оккупации землях Азербайджан строит новую жизнь, возводятся новые общественные, жилые здания, и тысячи переселенцев возвращаются на эти земли.

Наш военный потенциал и в этом году находился в центре внимания. Все, что необходимо нашей армии, мы решили. Сегодня все международные рейтинги показывают, что Азербайджанская армия входит в число сильных армий не только в регионе, но и в мировом масштабе. Враг знает и должен знать это. Все необходимые меры для строительства армии будут приниматься и впредь, приобретаются и будут приобретаться новая техника, вооружения, самые современные боевые средства", отметил президент.