Президент: "Азербайджан смог с честью выйти из сложной ситуации"

2018-01-01 01:24 | www.apa.az | 6

"Несмотря на падение цен на нефть, нам удалось увеличить наши валютные резервы, причем в значительной степени".

Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев заявил в поздравительной речи азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства отметил, что для выполнения всех стоящих перед нами задач необходима сильная экономика: "В этом году мы очень активно работали и в этом направлении. 2017 год останется в истории как год глубоких, коренных и результативных экономических реформ. Несмотря на то, что цены на нефть все еще находятся на низком уровне и добыча нефти в Азербайджане падает, в результате проведенных реформ Азербайджан смог с честью выйти из сложной ситуации. Это отмечают и влиятельные международные организации. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по конкурентоспособности экономик стран находится на 35-м месте в мировом масштабе. Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что проводимые в нашей стране очень серьезные реформы дают прекрасные результаты".

Президент отметил, что в этом году ненефтяной сектор экономики увеличился более чем на 2 процента, ненефтяная промышленность нашей экономики – более чем на 3 процента, а сельское хозяйство – более чем на 4 процента: "Считаю, что для нынешних условий это очень хороший результат. Уверен, что в 2018 году цифры будут еще выше. В то же время мы рационально использовали и наши валютные резервы. Несмотря на падение цен на нефть, нам удалось увеличить наши валютные резервы, причем в значительной степени. Наши валютные резервы выросли более чем на 4,5 миллиарда долларов. Это – наш стратегический запас, один из факторов, предоставляющих нам как экономическую, так и политическую независимость, укрепляющих их".