В Колорадо в перестрелке погиб полицейский

2018-01-01 01:51 | www.apa.az | 6

При перестрелке в Колорадо погиб полицейский. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в официальном аккаунте в Twitter офис шерифа по округу Дуглас.

Еще шесть человек ранены. Стрелявшего ликвидировали.

Полицейские прибыли после звонка с сообщением о домашнем насилии. Мужчина открыл огонь. Среди пострадавших оказались четыре сотрудника полиции и два гражданских лица.

К расследованию инцидента подключились четыре местных отделения полиции и полиция штата Колорадо. Телеканал 9News сообщал, что правоохранители просили жителей района не выходить из своих домов.