В горах Коста-Рики разбился самолет

2018-01-01 02:33 | www.trend.az | 6

Небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике, в результате погибли 12 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету El Periodico.

Информацию о погибших подтвердили в полиции и в Красном кресте. По предварительным данным, на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики. Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.