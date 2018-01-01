Таджикистан с 1 января станет председателем в СНГ

2018-01-01 03:04 | www.apa.az | 7

Председательство в СНГ с 1 января 2018 года переходит от России к Таджикистану.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в конце декабря, выступая на неформальном саммите СНГ в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе председательства его страны в Содружестве усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества, а также программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах. Также "соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков".



Рахмон добавил, что усилия Таджикистана, как председателя СНГ, будут направлены на дальнейшее развитие экономического взаимодействия.

По его словам, запланированные в Душанбе встречи глав правительств и саммит глав государств СНГ станут одними из важнейших мероприятий, проводимых в республике в 2018 году.



РИА Новости https://ria.ru/world/20180101/1512048917.html