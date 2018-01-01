Таджикистан с первого января станет председателем в СНГ

2018-01-01 03:41 | www.trend.az | 6

Председательство в СНГ с 1 января 2018 года переходит от России к Таджикистану, передает РИА Новости.

В конце декабря, выступая на неформальном саммите СНГ в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе председательства его страны в Содружестве усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества, а также программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах. Также "соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков".