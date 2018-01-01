Глава МВД Швейцарии вступил в должность президента

2018-01-01 03:49 | www.trend.az | 6

Министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе вступил в должность президента страны сроком на один год, передает РИА Новости.

Берсе – 45-летний представитель Социал-демократической партии Швейцарии, который в 2017 году занимал должность вице-президента страны. В должности главы министерства внутренних дел (курирует культуру, социальную политику и здравоохранение) политик уже пытался провести масштабную пенсионную реформу. Она не получила одобрения большинства жителей Швейцарии на референдуме, однако продемонстрировала, что Берсе готов искать компромиссы.

Политик активно выступает за налаживание контактов с гражданами Конфедерации, проживающими за пределами Швейцарии, развитие новых технологий, введение электронного голосования и предоставления всем желающим возможности открыть счет в швейцарском банке при условии оплаты необходимых сборов. Берсе при этом постоянно подчеркивает важность принципа коллективного руководства страной. Он также стал первым президентом Швейцарии, который решил нарушить традицию и представить в начале своего срока анимированную фотографию всех членов Федерального совета.