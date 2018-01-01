Казахстан вступил в права председателя Совета Безопасности ООН

2018-01-01 04:03 | www.trend.az | 6

Казахстан вступил в права председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, передает Казинформ.

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН. Председатель выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

Второго января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь. Также запланированы брифинги о программе работы Совета для государств-членов ООН, не входящих в СБ, прессы и НПО. По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года.

На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.