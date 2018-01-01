В Ливерпуле пожар уничтожил множество машин

2018-01-01 05:08 | www.trend.az | 7

Пожар охватил крупную многоуровневую парковку в Ливерпуле, рассчитанную на 1,6 тысячи машиномест, в итоге сгорели "все припаркованные на ней автомобили", передает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, на которой проходила международная выставка лошадей. В результате пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома, поскольку по округе начал распространяться едкий дым.

"Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены", — сообщили в полиции графства Мерсисайд,