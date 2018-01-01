Евросоюз впервые возглавит его беднейшая страна

2018-01-01 05:28 | www.apa.az | 6

Болгария, беднейшая страна Евросоюза, с 1 января возглавит Совет ЕС впервые с момента ее вступления в сообщество в 2007 году.



Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, до июля 2018 года, когда ее сменит Австрия, Болгария будет отвечать за повестку заседаний Совета ЕС на экспертных и политических уровнях и председательствовать на всех министерских встречах Евросоюза, кроме заседаний глав МИД – работой Совета по иностранным делам руководит глава дипломатии ЕС.





Отметим, что Болгария занимает последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения (по данным Eurostat, в 2016 году этот уровень был на 51% ниже среднего по ЕС).