Президент Венесуэлы объявил об увеличении минимальной зарплаты на 40% с начала года

2018-01-01 07:11 | www.trend.az | 6

Правительство Венесуэлы приняло решение увеличить с первого января размер минимальной заработной платы на 40 процентов. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Николас Мадуро, передает ТАСС.

"Я объявляю об увеличении на 40 процентов минимальной зарплаты по всей стране", - сказал он в ходе новогоднего обращения, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television. По словам президента, таким образом минимальная зарплата вырастет со 177,5 тыс. боливаров до 248,5 тыс. Согласно установленному государством курсу, 10 боливаров равны $100, однако на черном рынке за один доллар предлагают уже более $110 тыс. боливаров.

В своем обращении Мадуро отметил, что 2017 год "был одним из самых сложных для Боливарианской революции". "В 2017 году, когда началось восстановление экономики <...>, ужесточились атаки на нашу валюту и участились случаи саботажа, направленные против нефтяной промышленности", - сказал он. В то же время президент заявил, что несмотря на трудности, Венесуэле удалось добиться "социального мира и политической стабильности".