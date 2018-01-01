Ким Чен Ын заявил о завершении создания ядерных сил в КНДР

2018-01-01 07:28 | www.apa.az | 5

Лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил, что у него на столе находится ядерная кнопка. Как передает АПА со ссылкой РИА Новости, такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР, которое транслировало Центральное телевидение.

По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении "начать войну" с КНДР.

Северокорейский лидер также подчеркнул, что вся территория Соединенных Штатов будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.

Ким Чен Ын объявил также, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил.

Кроме того, Ким Чен Ын посетовал и на возросшее давление на КНДР, однако призвал к ускорению производства ядерных боеголовок и баллистических ракет.