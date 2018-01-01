Белый дом поддержал протестующих в Иране

2018-01-01 09:25 | www.apa.az | 7

Белый дом официально поддержал протестующих в Иране.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее поддержку протестующим выражал через Twitter президент США Дональд Трамп. Он, в частности, осудил "отключение интернета" на фоне протестов в Исламской Республике.

В четверг в Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.

Акции протеста также прошли в других городах Ирана. Как заявил в воскресенье мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи, в ходе беспорядков был нанесен незначительный ущерб муниципальной собственности и автобусным остановкам, движение в некоторых частях города было затруднено. Власти страны сообщили, что в городе Доруд погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".