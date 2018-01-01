Ким Чен Ын: Ядерная кнопка у меня на столе

2018-01-01 10:07 | www.oxu.az | 7

КНДР в 2017 году завершила создание национальных ядерных сил.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», - подчеркнул Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР.

По информации Reuters, северокорейский лидер заявил, что США никогда не смогут начать войну с его страной. По его словам, имеющиеся у него ядерное оружие способно достичь материковой части США.

«Все США находятся в радиусе действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка же у меня на столе. Это не угроза, а реальность», - заявил северокорейский лидер.

С.Б.

