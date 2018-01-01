Рынок страхования Азербайджана: в новый год за новыми достижениями

2018-01-01 10:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Прошедший год стал знаменательным для рынка страхования Азербайджана. Впервые азербайджанские страховые компании (СК) смогли собрать премии на сумму свыше 500 миллионов манатов. Еще в 2011 году, после появления на рынке новых страховых продуктов - обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, эксперты предрекали, что рынок должен в ближайшие годы перевалить рубеж в 0,5 миллиарда манатов сборов. Но путь к данному показателю занял более долгий срок. Несмотря на все это, радует, что столь рекордный показатель был достигнут в период сохраняющейся волатильности на мировом финансовом рынке.

В целом хочется отметить, что страховой рынок страны в последние несколько лет можно назвать самым стабильным в плане роста, несмотря на то, что он был незначительным.

Если остановиться на цифрах 2017 года (пока есть данные только на конец ноября), то за 11 месяцев сборы страховых компаний составили 504,2 миллиона манатов, что означает рост на 12,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода позапрошлого года. Также растут и выплаты - за указанный период азербайджанские СК выплатили по страховым случаям 230,88 миллиона манатов, что почти на шесть процентов больше, чем за 11 месяцев 2016 года.

В стране вводится обязательное страхование от безработицы

Безусловно, самым значимым событием на страховом рынке Азербайджана в 2017 году стало принятие в июне Милли Меджлисом закона “Об обязательном страховании от безработицы”, который вступил в силу с первого января 2018 года. Основными принципами страхования от безработицы станут обязательность, правовое равенство субъектов страхования от безработицы, дифференциация страховых выплат в зависимости от страхового стажа и продолжительности безработицы. В законе отмечено, что правом на выплаты по страхованию от безработицы будут обладать те, чьи трудовые договоры были расторгнуты из-за ликвидации работодателя или из-за массового сокращения.

Азербайджан с 2018 года вводит "страховку" от безработицы

В страховой стаж работника будет включен срок выплаты взносов по государственному соцстрахованию (до вступления в силу данного закона) и срок уплаты страховых взносов после начала применения данного закона. Страховая выплата будет трех видов - основная страховая выплата, аддендум к ней и минимальная страховая выплата.

В декабре же парламент принял бюджет Фонда страхования от безработицы, в котором будут аккумулироваться страховые взносы. Доходы и расходы Фонда на 2018 год утверждены в размере 89,04 миллиона манатов. Бюджет фонда был утвержден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 декабря.

Страна расширяет охват обязательным медстрахованием

Другим важным событием прошедшего года можно назвать успешное применение пилотного проекта по обязательному медицинскому страхованию. Первичные результаты показывают, что внедрение ОМС в стране идет в правильном направлении. В 2017 году на внедрение ОМС правительство Азербайджана выделило 23,77 миллиона манатов, и пилотные проекты были запущены в двух регионах страны - в Мингячевире и Евлахском районе. В 2018 году правительство намерено применять ОМС еще в двух регионах страны, а с 2019 года обязательное медстрахование будет внедрено на всей территории Азербайджана.

В целом внедрение ОМС протекает успешно, но уже сейчас, анализируя первичные результаты, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию планирует ввести некоторые изменения в существующие правовые рамки. Так, в настоящее время идет подготовка механизмов применения ОМС на всей территории Азербайджана. Планируется внести дополнения и изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании". Кроме того, есть еще ряд вопросов, связанных с ОМС, например, создание законодательной базы для защиты прав пациентов. Также в 2017 году был начат твининг-проект с ЕС, согласно которому Евросоюз выделит 1,1 миллиона евро для поддержки обязательного медицинского страхования в Азербайджане. Проект продлится два года и будет завершен в августе 2019 года.